Вперше від 1973 року: у найлегшій вазі визначився абсолютний чемпіон (відео)

Володар титулів WBC, WBA та IBF у найлегшій вазі японець Наоя Іноуе здобув перемогу над чемпіоном WBO Полом Батлером та став абсолютним чемпіоном у найлегшій вазі.

Бій відбувся у Токіо на Аріаку Арена та тривав 11 раундів.

Японець знищував суперника упродовж всього поєдинку а в 11-му раунді Іноуе провів двійку по корпусу та в голову, змусивши Батлера впасти.

Останнім до сьогодні абсолютним чемпіоном цього дивізіону був Енріке Піндер. Він володів титулами за версіями WBC та WBA від кінця липня 1972 року та програв їх у січні 1973 року.

У своєму останньому поєдинку Іноуе переміг Ноніто Донейра у червні, захистивши два свої пояси та здобувши титул WBC. Батлер завоював часовий пояс WBO у поєдинку з Джонасом Султаном у квітні.

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