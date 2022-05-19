Вперше з арбітрами-жінками, але без українок: визначився список суддів на ЧС-2022

Вперше з арбітрами-жінками, але без українок: визначився список суддів на ЧС-2022

ФІФА оголосила список арбітрів та помічників рефері, які обслуговуватимуть матчі чемпіонату світу з футболу в Катарі.

Вперше в історії чемпіонатів світу у списку знайшлося місце трьом жінкам, які будуть головними арбітринями, а також трьом асистенткам рефері. Серед них немає жодного представника України, у тому числі найкращої арбітрині країни Катерини Монзуль.

Як повідомляється на офіційному сайті ФІФА, головними арбітринями на матчах ЧС-2022 працюватимуть француженка Стефані Фраппар, представниця Руанди Саліма Мукансанга та Йосімі Ямасіта з Японії.

Також три жінки-рефері працюватимуть асистентками — представниця Бразилії Неуза Бек, американка Кетрін Несбітт та мексиканка Карен Діас Медіна.

Збірна України позмагається за путівку на ЧС-2022

Нагадаємо, півфінал плейоф відбору на ЧС-2022 Шотландія - Україна відбудеться 1 червня . Його переможець вийде до фіналу плейоф, де 5 червня у Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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