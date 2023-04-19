Вперше за 10 років: Україна здобула "золото" чемпіонату Європи з вільної боротьби

Також українські борці виграли дві "бронзи".

Збірна України успішно виступає на чемпіонаті Європи-2023 з вільної боротьби, який відбувається у хорватському Загребі.

У перший день медальних сутичок одразу троє українців змогли піднятися на п'єдестал пошани.

Василь Михайлов став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 79 кг. У фінальній сутичці українець переміг чинного чемпіона Європи Георгіса Кугіумцідіса з Греції – 3:1.

Для 27-річного Василя це перше золото ЧЄ в кар'єрі. Також це перша перемога України на континентальній першості в чоловічій вільній боротьбі за останні 10 років.

До цього востаннє Україна здобувала золоту медаль у вільній боротьбі серед чоловіків 2013 рку. Тоді Павло Олійник став чемпіоном у ваговій категорії до 96 кг.

Крім "золота" Михайлова, українська команда на ЧЄ-2023 також завоювала дві бронзові нагороди. Це зробили Ерік Арушанян (вага до 65 кг) та Ігор Никифорук (вага до 70 кг).

У поєдинку за "бронзу" 24-річний Арушанян здолав Алі Рахімзаде з Азербайджану – 7:6. Для українського борця це друга в кар'єрі бронзова медаль чемпіонату Європи.

24-річний Никифорук у бронзовій сутичці переміг поляка Патріка Оленчина – 6:1. Для нашого спортсмена це друга "бронза" на ЧЄ в кар'єрі – він також ставав призером змагань 2021 року.

Раніше повідомлялося, що українка Каміла Конотоп з континентальним рекордом стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики.

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