Вперше за 14 років: українська тенісистка вийшла до парного півфіналу Roland Garros

Вперше за 14 років: українська тенісистка вийшла до парного півфіналу Roland Garros

Українська тенісистка Людмила Кіченок зіграє у півфіналі парного турніру Roland Garros-2022.

У чвертьфіналі турніру Великого шолома 29-річна українка у парі з Оленою Остапенко з Латвії перемогли представниць Бельгії Марину Заневську та Кімберлі Ціммерманн.

Матч тривав 1 годину 53 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 5:7, 6:2.

Для Людмили Кіченок це буде перший в кар'єрі півфінал на турнірі Великого шолома. Раніше її найкращим результатом був чвертьфінал на Roland Garros і US Open 2019 року.

Більше того, представниця України звперше за 14 років зіграє в парному півфіналі турніру Великого шолома. Востаннє до цієї стадії на Roland Garros-2008 доходили сестри Альона та Катерина Бондаренко.

Людмила Кіченок - єдина українка, яка зуміла пробитися до півфіналу на Roland Garros-2022. У чвертьфіналі боротьбу завершила Марта Костюк в парі з румункою Єленою-Габріелою Русе.

За вихід до фіналу Кіченок і Остапенко позмагаються з переможницями матчу Каролін Гарсія / Крістина Младенович (Франція) - Сюй Іфань / Ян Чжаосюань (Китай).

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що українка Катаріна Завацька з перемоги стартувала на турнірі в Італії.

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