Вперше за 24 роки: Україна тріумфувала у вправах на колоді юніорського чемпіонату Європи

Українська гімнастка Анна Лащевська виборола "золото" мультиспортивного чемпіонату Європи-2022 серед юніорів у вправах на колоді.

Українка набрала за свою вправу 13.2 бала, що дозволило їй посісти перше місце.

Востаннє українські юніорки здобували "золото" на чемпіонаті Європи ще 2002 року. Тоді чемпіонками стали Аліна Козич (бруси) та Мірабелла Ахуну (вільні вправи). Саме на колоді українки не перемагали на юніорському чемпіонаті Європи ще від 1998 року: востаннє це робила Ольга Розщупкіна.

Нагадаємо, що українські паравеслувальники Світлана Богуславська та Ярослав Коюда принесли Україні перше "золото" на мультиспортивному чемпіонаті Європи-2022 у німецькому Мюнхені.

Загалом Україна виборола вже чотири комплекти нагород у Німеччині. Мультиспортивний чемпіонат Європи-2022 триває від 11 до 21 серпня у Мюнхені.

Читайте також:

Українська "русалонька" здобула історичне "золото" континентальної першості

Україна здобула першу медаль у велоспорті на мультиспортивному Євро-2022

Українські фігуристи, які вразили світ емоційним виступом після трьох тижнів під обстрілами, завершили кар'єру