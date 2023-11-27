Вперше за 25 років: українські арбітри працюватимуть на матчі групового етапу Ліги чемпіонів

Українська бригада на чолі з Миколою Балакіним судитиме поєдинок "Реал Сосьєдад" – "Зальцбург".

Українська суддівська бригада отримала призначення на матч 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів між іспанським "Реалом Сосьєдадом" та австрійським "Зальцбургом", який відбудеться у середу, 29 листопада, в Сан-Себастьяні.

Як повідомляється на офіційному сайті УЄФА, головним арбітром цього поєдинку виступить Микола Балакін.

На лініях йому допомагатимуть Олександр Беркут і Дмитро Запороженко. Обов'язки четвертого рефері виконуватиме Ярослав Козик.

За систему VAR на матчі відповідатиме поляк Томаш Квятковскі, а його асистентом буде турок Алпер Улусой.

Варто зазначити, що українські арбітри працюватимуть на матчі групового етапу Ліги чемпіонів вперше за 25 років.

До цього вперше на поєдинку групового раунду найпрестижнішого клубного євротурніру українські судді працювали 16 вересня 1998 року. Тоді на матчі в Більбао між іспанським "Атлетиком" і норвезьким "Русенборгом" у ролі головного арбітра виступив сімферополець Василь Мельничук.

Цього сезону суддівська бригада Балакіна вже обслуговувала два матчі групового етапу єврокубків. Українські арбітри працювали на поєдинках Ліги Європи "Марсель" (Франція) – "Брайтон" (Англія) і "Маккабі" Хайфа (Ізраїль) – "Вільярреал" (Іспанія).

Читайте також:

Допоміг ефектний сейв Луніна: "Реал" розгромив суперника і скинув "Жирону" з вершини Ла Ліги (відео)

Претендент на премію Пушкаша: "Манчестер Юнайтед" із суперголом розбив "Евертон" Миколенка (відео)

Шикарний постріл у "дев'ятку": Малиновський забив дебютний гол за "Дженоа" в матчі Серії А (відео)