Вперше за 7 років: українка тріумфувала на чемпіонаті світу з дзюдо серед кадетів

У Сараєво триває чемпіонат світу з дзюдо серед спортсменів до 18 років, на якому українська спортсменка виборола золоту нагороду.
Українська дзюдоїстка Анастасія Суперсон виборола "золото" чемпіонату світу серед кадетів.
Вона стала переможницею у ваговій категорії до 40 кг.
У півфіналі українка лише у додатковий час перемогла Ніну Ауер із Австрії. А у поєдинку за "золото" Суперсон здобула дострокову перемогу над представницею Туреччини Бегумназ Догруйол.
Зазначимо, що Суперсон стала першою українкою від 2015 року, яка виграла кадетський ЧС.
Нагадаємо, що збірна України з дзюдо подала заявку на чемпіонат світу-2022.
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