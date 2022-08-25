Вперше за 7 років: українка тріумфувала на чемпіонаті світу з дзюдо серед кадетів

У Сараєво триває чемпіонат світу з дзюдо серед спортсменів до 18 років, на якому українська спортсменка виборола золоту нагороду.

Українська дзюдоїстка Анастасія Суперсон виборола "золото" чемпіонату світу серед кадетів.

Вона стала переможницею у ваговій категорії до 40 кг.

У півфіналі українка лише у додатковий час перемогла Ніну Ауер із Австрії. А у поєдинку за "золото" Суперсон здобула дострокову перемогу над представницею Туреччини Бегумназ Догруйол.

Фото: ukrainejudo.com

Зазначимо, що Суперсон стала першою українкою від 2015 року, яка виграла кадетський ЧС.

Нагадаємо, що збірна України з дзюдо подала заявку на чемпіонат світу-2022.

Читайте також:

Кількість вражає: Гутцайт розповів, скільки медалей вибороли українські спортсмени від початку 2022 року

Подарунок до Дня Незалежності: юний українець виборов "срібло" чемпіонату світу з велотреку

Костюк вийшла до першого чвертьфіналу турніру WTA за 10 місяців: хто стане наступною суперницею українки