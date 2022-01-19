Вперше за п'ять років: Мессі не викликали до збірної Аргентини на матчі відбору ЧС

Вперше за п'ять років: Мессі не викликали до збірної Аргентини на матчі відбору ЧС

Нападник відновлюється після перенесеного коронавірусу.

Тренерський штаб збірної Аргентини на чолі з Ліонелем Скалоні визначився із заявкою на майбутні матчі відбіркового циклу ЧС-2022, повідомляє пресслужба Асоціації футболу Аргентини.

У списку відсутній лідер команди Ліонель Мессі. Форвард ПСЖ нещодавно перехворів на коронавірус і продовжує відновлення в розташуванні французького клубу.

Востаннє таке траплялося у жовтні 2016 року, коли травмованого Лео не викликали на матчі відбору ЧС-2018. Після цього Мессі виступав у кожному циклі та проводив хоча б одну гру.

Зазначимо, що Аргентина вже гарантувала собі вихід у фінальну стадію чемпіонату світу 2022 року.

У найближчому матчі Аргентина зіграє проти Чилі – 28 січня, а потім із Колумбією – 1 лютого.

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