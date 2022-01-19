Вперше за п'ять років: Мессі не викликали до збірної Аргентини на матчі відбору ЧС

Нападник відновлюється після перенесеного коронавірусу.
Тренерський штаб збірної Аргентини на чолі з Ліонелем Скалоні визначився із заявкою на майбутні матчі відбіркового циклу ЧС-2022, повідомляє пресслужба Асоціації футболу Аргентини.
У списку відсутній лідер команди Ліонель Мессі. Форвард ПСЖ нещодавно перехворів на коронавірус і продовжує відновлення в розташуванні французького клубу.
#SelecciónMayor Lista de convocados por @lioscaloni para los encuentros ante #Chile y #Colombia . pic.twitter.com/E9LUYzTUv8— Selección Argentina (@Argentina) January 19, 2022
Востаннє таке траплялося у жовтні 2016 року, коли травмованого Лео не викликали на матчі відбору ЧС-2018. Після цього Мессі виступав у кожному циклі та проводив хоча б одну гру.
- Зазначимо, що Аргентина вже гарантувала собі вихід у фінальну стадію чемпіонату світу 2022 року.
- У найближчому матчі Аргентина зіграє проти Чилі – 28 січня, а потім із Колумбією – 1 лютого.
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