Вперше за півроку: одноклубника Зінченка, якого звинувачують у низці зґвалтувань, звільнили під заставу

Вперше за півроку: одноклубника Зінченка, якого звинувачують у низці зґвалтувань, звільнили під заставу

Французький футболіст перебуває під вартою від літа 2021 року.

Захисник "Манчестер Сіті" Бенжамен Менді, якого звинувачують у семи випадках зґвалтування, було звільнено під заставу.

Як повідомляє RMC Sport, таке рішення ухвалив суддя Патрік Томпсон під час слухання у Королівському суді Честера.

Менді має з'явитися до суду 24 січня, коли відбудеться наступне слухання у справі. Очікується, що вердикт у справі захисника буде ухвалено не раніше червня.

Бенжамен перебував під арештом із серпня минулого року. Раніше гравцеві Манчестер Сіті було кілька разів відмовлено у звільненні під заставу.

Бенжамена Менді звинувачують у зґвалтуваннях: що відомо

Одноклубник і конкурент за позицією українця Олександра Зінченка звинувачується у семи випадках зґвалтування щодо п'яти жінок. Останній злочин стосується нового заявника і, як стверджується, був у липні цього року.

Наприкінці серпня 2021 року розпочалося поліцейське розслідування щодо футболіста за підозрою у чотирьох випадках зґвалтування та в одному випадку сексуального домагання в період від жовтня 2020-го до серпня 2021 року.

Менді відсторонили від тренувань із "городянами", а потім узяли під варту та помістили до в'язниці. Пізніше надійшли відомості про ще два випадки зґвалтування.

Судовий процес мав розпочатися 24 січня 2022 року, однак тепер, зважаючи на появу ще одної імовірної постраждалої, було ухвалено рішення перенести судовий розгляд на 27 червня 2022 року. Попереднє слухання призначено на 7 січня 2022 року, і на ньому знову буде розглянуто питання про звільнення футболіста під заставу, в чому йому відмовили вже тричі.

Менді виступає за "Манчестер Сіті" від 2017 року. За цей час він провів у складі "городян" 49 матчів і забив 2 голи. У клубі Бенжамен був конкурентом українця Олександра Зінченка на позиції лівого захисника.

Також на рахунку Менді 10 поєдинків у футболці збірної Франції.

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