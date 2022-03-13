Вперше за півтора року: Ярмоленко забив розкішний гол у АПЛ та не стримав сліз (відео)

Вперше за півтора року: Ярмоленко забив розкішний гол у АПЛ та не стримав сліз (відео)

Востаннє у чемпіонаті Англії українець відзначався забитим голом влітку 2020-го.

У матчі 29-го туру чемпіонату Англії "Вест Гем" на своєму стадіоні обіграв "Астон Віллу" з рахунком 2:1 .

Перший гол у складі "молотобійців" забив український вінгер Андрій Ярмоленко, який вийшов на заміну у другому таймі.

Українець прийняв передачу у штрафному майданчику, а другим дотиком викрутив м'яч точно у ворота. Під час святкування герой епізоду не зміг стримати сліз.

Nobody deserved a goal more than Yarmolenko pic.twitter.com/qjtDsE7Ln2 — Ben (@whubenbagged) March 13, 2022

Додамо, що востаннє в рамках АПЛ Ярмоленко забивав 26 липня 2020 року. Тоді вінгер також забив "Астон Віллі".

До кінця гри команди обмінялися м'ячами Пабло Форналса та Джейкоба Ремзі.

Наразі "Вест Гем" перемістився на 5-е місце у турнірній таблиці АПЛ. "Астон Вілла" перебуває на 9 позиції.

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