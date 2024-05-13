Вперше за понад пів століття: титулований італійський клуб кваліфікувався до Ліги чемпіонів

Востаннє "Болонья" грала у найпрестижнішому єврокубку ще в сезоні-1964/65.

Італійська "Болонья" гарантувала собі участь у груповому етапі наступного розіграшу Ліги чемпіонів.

Це стало можливим завдяки тому, що "Аталанта" перемогла "Рому" (2:1) в домашньому матчі 36-го туру Серії А.

Тепер команда Тьяго Мотти вже точно фінішує не нижче п'ятого місця. За два тури до кінця сезону "червоно-сині" з 67 очками посідають третю сходинку чемпіонату Італії та на 7 балів випереджають "Рому", яка йде шостою.

Італія здобула право делегувати п'ять клубів у наступному сезоні Ліги чемпіонів. Крім "Болоньї", участь у головному євротурнірі вже забезпечили собі новий переможець Серії А "Інтер", а також "Мілан" та "Ювентус".

За останню путівку до ЛЧ продовжують вести боротьбу "Аталанта", "Рома" та "Лаціо". Водночас, "бергамаски" також можуть кваліфікувався до найпрестижнішого єврокубка шляхом перемоги в Лізі Європи, де їм у фіналі 22 травня протистоятиме німецький "Баєр".

Зазначимо, що "Болонья" повернеться до Ліги чемпіонів після 59 років відсутності. Востаннє команда грала в цьому турнірі ще у сезоні-1964/65, коли він називався Кубком європейських чемпіонів.

До слова, "Болонья" – семиразовий чемпіон Італії та дворазовий володар Кубка країни. Щоправда, останнє "скудетто" клубу датується сезоном-1963/64.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні ЛЧ залишилося зіграти лише один матч. 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна позмагається у фіналі з дортмундською "Боруссією".

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