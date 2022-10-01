Вперше за сім років: Україна здобула медаль юніорського Гран-прі з фігурного катання (відео)

Українська пара фігуристів Віолетта Сєрова та Іван Хобта завоювали "срібло" на етапі юніорської серії Гран-прі в польському Гданську.

Спершу в короткій програмі українці стали третіми, заробивши за свій виступ 55,23 бала. А потім наші співвітчизники піднялися на п'єдестал і в довільній програмі. Їхній виступ судді оцінили у 88,25 бала.

Таким чином, наші юніори з підсумковим результатом 143,48 бала посіли другу сходинку. Українська пара поступилася першим місцем лише австралійцям Гектору Гіотопулусу Муру та Анастасії Голубєвій.

Виступ Сєрової та Хобти у короткій програмі

Виступ Сєрової та Хобти у довільній програмі

Це дебютна нагорода Сєрової та Хобти на рівні юніорського Гран-прі. Їхнім попереднім найкращим результатом було п'яте місце на етапі в словацькому Кошице минулого року.

Крім того, це це перша медаль України на етапах юніорського Гран-прі з фігурного катання за сім років. Востаннє 2015 року Рената Оганесян і Марк Бардей здобули "золото" та "бронзу" в латвійській Ризі та австрійському Лінці відповідно.

Наступний етап юніорської світової серії також відбудеться у Гданську. Змагання стартують 5 жовтня.

Раніше повідомлялося, що українець за хвилину яскраво нокаутував суперника на турнірі з кікбоксингу.

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