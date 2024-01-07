Впевнена гра Трубіна дозволила "Бенфіці" розгромити суперника в чемпіонаті Португалії (відео)

Анатолій Трубін відіграв "на нуль" у матчі португальської ліги з "Ароукою".

"Бенфіка" українського голкіпера Анатолія Трубіна розбила "Ароуку" в поєдинку 16-го туру чемпіонату Португалії. Зустріч на "Ештадіу Мунісіпал де Ароука" завершилася з рахунком 0:3 .

На 39-й хвилині лісабонців вивів уперед Рафа Сілва. Одразу після перерви "орли" подвоїли свою перевагу – Оркун Кокджу відзначився голом після передачі Рафи Сілви на 48-й хвилині.

Наприкінці гри "Бенфіка" довела справу до розгрому. На 85-й хвилині третій м'яч у ворота господарів поля відправив Петар Муса, якому асистував Кокджу.

Трубін провів на полі весь матч й на 41-й хвилині врятував свою команду після виходу суперника один на один.

Для 22-річного українського воротаря це був 21-й поєдинок за "Бенфіку цього сезону, 9 з них Анатолій відіграв "на нуль". У трьох з чотирьох останніх матчах лісабонського клубу Трубін не пропускав.

Додамо, що у складі "Ароуки" на позиції правого захисника проти "Бенфіка" зіграв українець Богдан Мілованов. Цього сезону в його активі 13 матчів за португальський колектив.

Огляд матчу "Ароука" – "Бенфіка"

Перемога дозволила "Бенфіці" скоротити відставання від "Спортинга" у турнірній таблиці чемпіонату Португалії. Команда Трубіна з 39 очками після 16 матчів посідає друге місце, поступаючись лідеру чемпіонату тільки одним балом. "Ароука" (16 пунктів) йде на 13-й позиції.

У наступному турі "Бенфіка" 14 січня прийме "Ріу Аве". Днем пізніше "Ароука" зіграє на виїзді проти "Гімарайнша".

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