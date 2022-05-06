"Впевнений, усі ми перейдемо": Ребров - про українську мову та сварку з чоловіком у футболці "Росія"

"Впевнений, усі ми перейдемо": Ребров - про українську мову та сварку з чоловіком у футболці "Росія"

Видатний український футболіст, а нині тренер "Аль-Айна" Сергій Ребров дав інтерв'ю після перемоги зі своєю командою в Кубку ліги ОАЕ.

Для 47-річного уродженця Горлівки виграний трофей став першим в Еміратах, де він працює від 2021 року. Після перемоги в фінальному матчі турніру Ребров вийшов на поле з українським прапором, аби разом з дітьми відсвяткувати успіх на стадіоні.

В інтерв'ю програмі "Сніданок з 1+1" український фахівець розповів, що під час вирішального поєдинку на арені було багато українців, яким він подякував за підтримку.

"На матчі була ціла трибуна українців, українських дітей. Після гри їх переповнювали емоції, я підійшов і взяв український прапор. І весь стадіон аплодував, я бачив, як українці відчували підтримку всіх присутніх", - сказав Ребров.

Також Ребров зізнався, що зараз наполегливо удосконалює свої знання української мови, оскільки йому неприємно говорити мовою країни-агресорки. Сергій наголосив на важливості української мови та не сумнівається, що всі російськомовні в нашій країні з часом повністю перейдуть на українську.

"Зараз я говорю українською мовою. Кожен український громадянин має розуміння зараз, наскільки важлива українська мова. Я впевнений, що всі ми перейдемо, тому що розуміємо, наскільки це необхідно не для країни, а для себе, оскільки не дуже приємно говорити мовою країни-агресорки", - пояснив Ребров.

Крім того, український коуч розповів, що намагається уникати росіян, які живуть в Дубаї. Зокрема, тренер згадав про неприємний інцидент, який у нього трапився із росіянином в Еміратах.

"Якихось конфліктів чи інцидентів вже немає. Хоча одного разу в ліфті я зустрів одного чоловіка, що вийшов з футболкою "Росія". Я його запитав, що він хоче цим показати. Він відповів: "Та це просто футболка". Я сказав, до чого це, якщо помирають люди. Він вийшов з ліфта і кудись побіг.

Конфліктів немає, проте особисто у мене спілкуватися з росіянами немає бажання... але дуже складно ігнорувати, як в цьому випадку з футболкою. Зараз ніхто не кричить, що вони з Росії, вони ховаються, основна маса з тих, що в Еміратах, розуміють, що відбувається", - розповів Ребров.

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