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Впевнено лідируємо в медальному заліку: Україна виграла 8 нагород у четвертий день Дефлімпіади

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Впевнено лідируємо в медальному заліку: Україна виграла 8 нагород у четвертий день Дефлімпіади

facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Українська команда продовжує вражати своїми успіхами на Дефлімпіаді-2021 - спортивних змаганнях для людей із порушенням слуху, що тривають у бразильському Кашіас-ду-Сулі.

У четвертий день змагань, які були перенесені на 2022 рік через пандемію коронавірусу, збірна України виграли 8 медалей Дефлімпіади у трьох видах спорту: дзюдо, кульовій стрільбі та плаванні.

Про це повідомляє Національний паралімпійський комітет України.

Із восьми медалей нашої команди одразу п'ять виявилися золотими. Ще три нагороди - срібні.

Таким чином, після чотирьох змагальних днів Дефлімпіади-2021 у скарбничці "синьо-жовтих" уже 46 медалей: 24 золотих, 9 срібних та 13 бронзових.

Усі медалі України в четвертий день Дефлімпіади-2021

"Золото":

  • чоловіча жіноча збірна України (командне дзюдо)
  • жіноча збірна України (командне дзюдо),
  • Інна Афонченко (кульова стрільба, пневматичний пістолет, 10 метрів),
  • Віолета Ликова (кульова стрільба, пневматична гвинтівка, 10 метрів),
  • Олексій Коломієць (плавання, 100 метрів брасом)

"Срібло":

  • Аніта Махник (плавання, 100 метрів брасом),
  • Владислав Гриценко (плавання, 100 метрів брасом), 
  • жіноча збірна України (плавання, естафета 4х200 метрів, вільний стиль)

Медальний залік Дефлімпіади-2021 (після чотирьох змагальних днів)

1. Україна - 24 золотих + 9 срібних + 13 бронзових = 46

2. США - 8+2+10 = 20

3. Японія - 6+4+4 = 14

4. Іран - 4+5+6 = 15

5. Франція - 3+0+4 = 7

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