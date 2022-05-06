Впевнено лідируємо в медальному заліку: Україна виграла 8 нагород у четвертий день Дефлімпіади

Українська команда продовжує вражати своїми успіхами на Дефлімпіаді-2021 - спортивних змаганнях для людей із порушенням слуху, що тривають у бразильському Кашіас-ду-Сулі.
У четвертий день змагань, які були перенесені на 2022 рік через пандемію коронавірусу, збірна України виграли 8 медалей Дефлімпіади у трьох видах спорту: дзюдо, кульовій стрільбі та плаванні.
Про це повідомляє Національний паралімпійський комітет України.
Із восьми медалей нашої команди одразу п'ять виявилися золотими. Ще три нагороди - срібні.
Таким чином, після чотирьох змагальних днів Дефлімпіади-2021 у скарбничці "синьо-жовтих" уже 46 медалей: 24 золотих, 9 срібних та 13 бронзових.
Усі медалі України в четвертий день Дефлімпіади-2021
"Золото":
- чоловіча жіноча збірна України (командне дзюдо)
- жіноча збірна України (командне дзюдо),
- Інна Афонченко (кульова стрільба, пневматичний пістолет, 10 метрів),
- Віолета Ликова (кульова стрільба, пневматична гвинтівка, 10 метрів),
- Олексій Коломієць (плавання, 100 метрів брасом)
"Срібло":
- Аніта Махник (плавання, 100 метрів брасом),
- Владислав Гриценко (плавання, 100 метрів брасом),
- жіноча збірна України (плавання, естафета 4х200 метрів, вільний стиль)
Медальний залік Дефлімпіади-2021 (після чотирьох змагальних днів)
1. Україна - 24 золотих + 9 срібних + 13 бронзових = 46
2. США - 8+2+10 = 20
3. Японія - 6+4+4 = 14
4. Іран - 4+5+6 = 15
5. Франція - 3+0+4 = 7
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