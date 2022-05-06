Впевнено лідируємо в медальному заліку: Україна виграла 8 нагород у четвертий день Дефлімпіади

Впевнено лідируємо в медальному заліку: Україна виграла 8 нагород у четвертий день Дефлімпіади

Українська команда продовжує вражати своїми успіхами на Дефлімпіаді-2021 - спортивних змаганнях для людей із порушенням слуху, що тривають у бразильському Кашіас-ду-Сулі.

У четвертий день змагань, які були перенесені на 2022 рік через пандемію коронавірусу, збірна України виграли 8 медалей Дефлімпіади у трьох видах спорту: дзюдо, кульовій стрільбі та плаванні.

Про це Національний паралімпійський комітет України.

Із восьми медалей нашої команди одразу п'ять виявилися золотими. Ще три нагороди - срібні.

Таким чином, після чотирьох змагальних днів Дефлімпіади-2021 у скарбничці "синьо-жовтих" уже 46 медалей: 24 золотих, 9 срібних та 13 бронзових.

Усі медалі України в четвертий день Дефлімпіади-2021

"Золото":

чоловіча жіноча збірна України (командне дзюдо)

жіноча збірна України (командне дзюдо),

Інна Афонченко (кульова стрільба, пневматичний пістолет, 10 метрів),

Віолета Ликова (кульова стрільба, пневматична гвинтівка, 10 метрів),

Олексій Коломієць (плавання, 100 метрів брасом)

"Срібло":

Аніта Махник (плавання, 100 метрів брасом),

Владислав Гриценко (плавання, 100 метрів брасом),

жіноча збірна України (плавання, естафета 4х200 метрів, вільний стиль)

Медальний залік Дефлімпіади-2021 (після чотирьох змагальних днів)

1. Україна - 24 золотих + 9 срібних + 13 бронзових = 46

2. США - 8+2+10 = 20

3. Японія - 6+4+4 = 14

4. Іран - 4+5+6 = 15

5. Франція - 3+0+4 = 7

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