Впевнено реабілітувалися: збірна України з футзалу знищила сербів та зберегла шанси на вихід до плейоф Чемпіонату Європи

"Синьо-жовті" продовужують змагатись за звання найкращої команди континенту.
Збірна України з футзалу після невдалого старту на фінальній частині Чемпіонату Європи-2022 впевнено перемогла у другому турі національну команду Сербії.
Підопічні Олександра Косенка відправили у ворота суперників шість голів та пропустили лише раз.
У першому таймі "синьо-жовті" забили супернику чотири м’ячі, у другому відзначилися ще двічі. Серби уникли сухої поразки наприкінці гри.
- Україна здобула першу перемогу на Євро та зрівнялася за очками з Португалією і Нідерландами, які зіграють сьогодні о 18:30. У стартовому матчі команда Олександра Косенка програла нідерландцям (2:3).
- Наступну гру українці проведуть у п'ятницю, 28 січня, проти чинних чемпіонів Європи та світу - португальців.