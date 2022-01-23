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Впевнено реабілітувалися: збірна України з футзалу знищила сербів та зберегла шанси на вихід до плейоф Чемпіонату Європи

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Впевнено реабілітувалися: збірна України з футзалу знищила сербів та зберегла шанси на вихід до плейоф Чемпіонату Європи

УАФ

"Синьо-жовті" продовужують змагатись за звання найкращої команди континенту.

Збірна України з футзалу після невдалого старту на фінальній частині Чемпіонату Європи-2022 впевнено перемогла у другому турі національну команду Сербії. 

Підопічні Олександра Косенка відправили у ворота суперників шість голів та пропустили лише раз.

У першому таймі "синьо-жовті" забили супернику чотири м’ячі, у другому відзначилися ще двічі. Серби уникли сухої поразки наприкінці гри.

  • Україна здобула першу перемогу на Євро та зрівнялася за очками з Португалією і Нідерландами, які зіграють сьогодні о 18:30. У стартовому матчі команда Олександра Косенка програла нідерландцям (2:3).
  • Наступну гру українці проведуть у п'ятницю, 28 січня, проти чинних чемпіонів Європи та світу - португальців.
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