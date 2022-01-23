Впевнено реабілітувалися: збірна України з футзалу знищила сербів та зберегла шанси на вихід до плейоф Чемпіонату Європи

Впевнено реабілітувалися: збірна України з футзалу знищила сербів та зберегла шанси на вихід до плейоф Чемпіонату Європи

"Синьо-жовті" продовужують змагатись за звання найкращої команди континенту.

Збірна України з футзалу після невдалого старту на фінальній частині Чемпіонату Європи-2022 впевнено перемогла у другому турі національну команду Сербії.

Підопічні Олександра Косенка відправили у ворота суперників шість голів та пропустили лише раз.

У першому таймі "синьо-жовті" забили супернику чотири м’ячі, у другому відзначилися ще двічі. Серби уникли сухої поразки наприкінці гри.