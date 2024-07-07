"Вписала Україну до історії спорту": Магучіх прокоментувала встановлення світового рекорду

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх висловилася про світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту, який побила на етапі Діамантової ліги в Парижі.

22-річна спортсменка з Дніпра першою в історії взяла висоту 2,10 метра, перевершивши досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року стрибнула на 2,09 метра.

"Перш ніж я прийшла до мікст-зони, я не вірила, що це вдалося. Це справді фантастично, це дивовижно, але це наша командна праця. Це було фантастично для мене, і, звісно, це для українців. Бо я зараз борюсь за всю Україну на кожних змаганнях. Кожна перемога важлива. І світовим рекордом я вписала Україну до історії спорту. Я сподіваюсь, що ми закінчимо війну якнайшвидше", – сказала Магучіх.

Пізніше Магучіх дала розширений коментар організаторам Діамантової ліги, у якому поділилися емоціями після встановлення світового рекорду.

"Я почуваюся фантастично, тому що це був неймовірний стрибок, і мені вдалося це зробити з першої спроби. Це було справді неймовірно, тим більше, що я стрибнула на 2,07 лише з другої спроби, і це вже був мій особистий рекорд.

Моя тренерка сказала мені, що, можливо, мені варто зупинитися, оскільки наближаються Олімпійські ігри – звичайно, це важливіше. Але я відчувала, що можу це зробити, і, чесно кажучи, я хотіла спробувати встановити світовий рекорд – і я зробила це з першої спроби.

Звичайно, ми багато працювали з моїми тренерами, дуже багато працювали, а також над відновленням після невеликої травми перед чемпіонатом Європи. Тепер, коли я здорова, я готова боротися і бити вже свій світовий рекорд тут, у Парижі, де мене дуже сильно підтримували.

Я з нетерпінням очікую Олімпійських ігор. Я впевнена, що це будуть будуть неймовірні змагання та ще краща атмосфера, але я знаю, що це буде важко, і буде дуже конкурентно. Для такої великої події, як Олімпійські ігри, справді потрібно бути морально сильною, і, як каже моя тренерка, це свято, і вам обов'язково потрібно насолоджуватися цим", – сказала Магучіх.

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