Вплинув зимовий мундіаль: УЄФА реформував календар Ліги чемпіонів-2022/23

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визначився із датами проведення наступного сезону Ліги чемпіонів.

Перші попередні матчі турніру розпочнуться вже 21 червня, тоді як груповий етап стартує 6 вересня та завершиться 2 листопада.

УЄФА відмовився від матчів групового етапу наприкінці осені та першого місяця зими. Цього року основна сітка змагань триватиме з 6 вересня до 2 листопада. На стислі терміни впливає ЧС-2022, який розпочнеться 21 листопада й триватиме по 18 грудня. Саме через це буде довшою і зимова пауза.

Ліга чемпіонів 2022/23 візьме старт 21 червня з попереднього кваліфікаційного раунду. Естонська "Левадія" на цьому етапі зустрінеться з ісландським "Вікінгуром", а сан-маринська "Ла Фіоріта" – з андоррським "Інтер Ескальдесом". Переможці обох матчів змагатимуться за путівку до 1-го раунду кваліфікації.

Календар Ліги чемпіонів-2022/23

Кваліфікація

Півфінали попереднього раунду: 21 червня 2022 року

Фінал попереднього раунду: 24 червня 2022 року

Перший відбірковий раунд: 5/6 та 12/13 липня 2022 року

Другий відбірковий раунд: 19/20 та 26/27 липня 2022 року

Третій відбірковий раунд: 2/3 та 9 серпня 2022 року

Плейоф: 16/17 та 23/24 серпня 2022 року

Груповий етап

1-й тур: 6/7 вересня 2022 року

2-й тур: 13/14 вересня 2022 року

3-й тур: 4/5 жовтня 2022 року

4-й тур: 11/12 жовтня 2022 року

5-й тур: 25/26 жовтня 2022 року

6-й тур: 1/2 листопада 2022 року

Плейоф

1/16 фіналу: 14/15/21/22 лютого та 7/8/14/15 березня 2023

1/4 фіналу: 11/12 та 18/19 квітня 2023 року

1/2 фіналу: 9/10 та 16/17 травня 2023 року

Фінал: 10 червня 2023 року

З групового етапу виступи у Лізі чемпіонів 2022/23 розпочне "Шахтар", "Динамо" ж потрібно буде ще подолати кваліфікацію.

Нагадаємо, що чинний переможець Ліги чемпіонів - "Реал" Мадрид. "Вершкові" у фіналі сезону 2021/22 обіграли "Ліверпуль2 із рахунком 1:0.

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