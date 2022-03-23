Вподобала пост Плющенка про підтримку дій окупантів: українську фігуристку з російським корінням вигнали зі збірної України

Мінспорту відреагувало на дії Шаботової.
Міністерство молоді та спорту України виключило Анастасію Шаботову зі складу національної збірної з фігурного катання.
Про це повідомив віцепрезидент Української федерації фігурного катання на ковзанах (УФФК) Даніль Амірханов.
Причиною такого рішення стало те, що Анастасія Шаботова вподобала пост в Instagram відомого прихильника Путіна – росіянина Євгена Плющенка, в якому він підтримав вторгнення Росії до України.
Шаботова до 2019 року виступала у складі збірної Росії. На Олімпіаді в Пекіні, у складі команди України, Шаботова виступила лише у короткій програмі та не змогла кваліфікуватися до довільної.
Під час ОІ-2022 Шаботова заступилася за російську фігуристку Камілу Валієву, допінг-проба якої раніше показала позитивний результат.
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