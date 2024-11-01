Впоралися без Довбика: "Рома" перервала безвиграшну серію у чемпіонаті Італії (відео)

Український форвард залишився поза заявкою на поєдинок з "Торіно".

"Рома" українського нападника Артема Довбика обіграла "Торіно" в домашньому матчі 10-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Зустріч на "Стадіо Олімпіко" у Римі завершилася з рахунком 1:0 .

Єдиний гол підопічні Івана Юрича забили в першому таймі. На 20-й хвилині ворота "биків" вразив Пауло Дібала, який у цьому поєдинку грав на вістрі атаки римлян.

Зазначимо, що Довбик не потрапив до заявки на цю гру через проблеми зі здоров'ям. За інформацією ЗМІ, в українця чи то пошкоджене коліно, чи то хвороба й підвищена температура.

Огляд матчу "Рома" – "Торіно"

Таким чином, римський клуб перервав триматчеву серію без перемог у Серії А. До цього "вовки" програли "Фіорентині" (1:5) та "Інтеру" (0:1), а також зіграли внічию з "Монцою (1:1).

Після цієї перемоги "Рома" (13 очок) піднялася на десяте місце турнірної таблиці чемпіонату Італії. "Торіно" (14 балів) перебуває на дев'ятій позиції.

У наступному турі Серії А команда Довбика 3 листопада на виїзді зіграє проти "Верони". Того ж дня "бики" приймуть "Фіорентину".

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