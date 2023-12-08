Впоралися без Довбика: "Жирона" з Циганковим розтрощила суперника в Кубку Іспанії

"Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика у виїзному матчі 1/32 фіналу Кубка Іспанії здобула розгромну перемогу над "Оріуелою" з рахунком 2:5 .

На 7-й хвилині "біло-червоні" вийшли вперед зусиллями Пабло Торре. Однак представник четвертого іспанського дивізіону відповів своїми двома голами та пішов на перерву з мінімальною перевагою в рахунку.

У другому таймі каталонці зуміли оформити камбек. Крістіан Стуані відзначився дублем, забивши на 66-й і 74-й хвилинах. На 82-й хвилині Порту відправив четвертий м'яч до сітки воріт господарів. А на 87-й хвилині Валері встановив остаточний рахунок матчу, довівши справу до розгрому.

Зазначимо, що Циганков розпочав поєдинок на лавці для запасних і вийшов на поле на 83-й хвилині. А ось Довбик взагалі не потрапив до заявки на гру. Ймовірно, головний тренер "Жирони" Мічел вирішив надати українському форварду відпочинок перед матчем 16-го туру Ла Ліги проти "Барселони", який відбудеться в неділю, 10 грудня.

Огляд матчу "Оріуела" – "Жирона"

Після 15-го туру чемпіонату Іспанії команда Довбика і Циганкова (38 очок) посідає друге місце в турнірній таблиці, поступаючись за додатковими показниками лідеру – мадридському "Реалу" українського голкіпера Андрія Луніна.

Раніше повідомлялося, що дебютний гол Романа Яремчука вивів "Валенсію" до 1/16 фіналу Кубка Іспанії.

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