Впоралися без Довбика: "Жирона" з Циганковим впевнено вийшла до чвертьфіналу Кубка Іспанії (відео)

"Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова обіграла "Райо Вальєкано" в домашньому матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Поєдинок на "Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві" в місті Жирона завершилася з рахунком 3:1 .

Підопічні Мічела вийшли вперед на 15-й хвилині зустрічі. Циганков, який повернувся до стартового складу "жиронців" після травми, зробив вишукану передгольову передачу до карного майданчика суперника, Порту прострілив, а Крістіан Стуані відправив м'яч у ворота.

Дуже швидко "біло-червоні" зміцнили свою перевагу. На 19-й хвилині Стуані оформив дубль, реалізувавши пенальті.

А вже на 26-й хвилині рахунок став розгромним – Дейлі Блінд забив гол після передачі Порту.

Ще до перерви гостям вдалося відквитати один м'яч – на 36-й хвилині результативним ударом відзначився Ренді Нтека. Однак після цього рахунок матчу вже не змінився.

Зазначимо, що Циганков провів на полі 60 хвилин, після чого його замінив Валері. А ось Довбик з лавки для запасних так і не вийшов, отримавши таким чином відпочинок перед наступними іграми.

"Жирона" вдруге в історії вийшла до чвертьфіналу Кубка Іспанії. Вперше подібне сталося в сезоні-2018/19.

Наступний матч "Жирона" зіграє в неділю, 21 січня, вдома проти "Севільї" у чемпіонаті Іспанії. Наразі команда Довбика і Циганкова лідирує у Ла Лізі, маючи 49 очок після 20 матчів.

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