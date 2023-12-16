Впоралися без Миколенка: "Евертон" здобув четверту поспіль перемогу в АПЛ (відео)

"Іриски" впевнено обіграли одного з аутсайдерів чемпіонату.

"Евертон" українського захисника Віталія Миколенка на виїзді переміг "Бернлі" в матчі 17-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Терф Мур" у місті Бернлі завершився з рахунком 0:2 .

Обидва голи "іриски" забили в першому таймі. На 19-й хвилині мерсисайдський клуб вивів уперед Амаду Онана, а через шість хвилин перевагу гостей подвоїв Майкл Кін.

Миколенко залишився поза заявкою "Евертона" на поєдинок проти "Бернлі", оскільки ще не встиг повністю відновитися після пошкодження.

Цікаво, що нинішній керманич "ірисок" Шон Дайч більшу частину своєї тренерської кар'єри очолював саме "Бернлі" (2012-2022), тож сьогодні він виграв дуель у свого колишнього клубу.

Огляд матчу "Бернлі" – "Евертон"

Буде додано незабаром.

Для "Евертона" це четверта поспіль перемога в АПЛ. Команда Миколенка з 16 балами піднялася на 16-те місце в турнірній таблиці. Важливо зазначити, що 17 листопада "Евертон" позбавили 10 очок за порушення правил фінансового фейрплей. "Бернлі" (8 пунктів) йде в зоні вильоту на 19-й позиції.

У наступному турі "Евертон" на виїзді зіграє проти "Тоттенгема", а "Бернлі" в гостях поміряється силами з "Фулгемом". Обидва матчі відбудуться 23 грудня.

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