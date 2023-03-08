Впоралися без Мудрика: "Челсі" взяв реванш у "Боруссії" та вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика переміг дортмундську "Боруссію" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершився з рахунком 2:0 .

У першому таймі команда Грема Поттера діяла набагато активніше та створила чимало моментів біля воріт суперника. На 6-й хвилині Жоау Феліш впритул не зумів пробити голкіпера "джмелів" з гострого кута, а на 28-й Кай Гаверц ударом з меж штрафного майданчика поцілив у ближню стійку.

На 38-й хвилині "Челсі" забив гол, але арбітр його скасував через офсайд у Рахіма Стерлінга. Англієць, який перед цим перебував у положенні поза грою, з правого флангу штрафного пробив у голкіпера, а далі Гаверц потужним ударом від поперечини вколотив м'яч до сітки.

Але вже за п'ять хвилин "сині" досягнули бажаного. Бен Чілвелл з лівого флангу віддав передачу до штрафного майданчика, де Стерлінг з першої спроби не влучив по м'ячу, але швидко зорієнтувався та пробив під поперечину.

На старті другого тайму "пенсіонерам" вдалося закріпити свою перевагу та вийти вперед у двоматчевому протистоянні. Чілвелл влучив у руку Маріусу Вольфу в карному майданчику "Боруссії" – арбітр після перегляду відеоповтору призначив пенальті.

Із першої спробив Гаверц влучив у стійку, однак Данні Маккелі наказав перебити 11-метровий, оскільки кілька гравців німецького клубу забігли до штрафного до свистка. Цього разу Гаверц бездоганно пробив у правий нижній кут.

На 75-й хвилині лондонці могли робити рахунок розгромним. Конор Галлагер, який вийшов у другому таймі на заміну, відправив м'яч у порожні ворота після передачі Стерлінга, але перед цим Рахім був в офсайді.

Зазначимо, що Мудрик провів весь матч на лавці для запасних.

Огляд матчу

Перша зустріч між клубами завершилася перемогою "чорно-жовтих" з рахунком 1:0. Тож за сумою двох поєдинків (2:1) до чвертьфіналу вийшов лондонський клуб.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 17 березня.

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