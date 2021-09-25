Впоралися без Зінченка: "Манчестер Сіті" завдав поразки "Челсі" в головній битві туру АПЛ

Переможний м'яч у Лондоні в активі Габріела Жезуса.

"Манчестер Сіті" обіграв "Челсі" в центральному матчі 6-го туру англійської Прем'єр-ліги. Напружена дуель на "Стемфорд Бридж" у Лондоні залишилася за командою Хосепа Гвардіоли - 1:0.

Вирішальним став гол Габріела Жезуса на 53-й хвилині протистояння. Бразильський нападник з розвороту потужно відправив м'яч у сітку після того, як удар Жуана Канселу з-за меж штрафного не знайшов цілі.

Українець Олександр Зінченко не потрапив до заявку на цю гру через пошкодження. Раніше Сашко також пропустив поєдинки проти "Саутгемптона" в АПЛ (0:0) та "Уікома" (6:1) в Кубку Ліги.

"Манчестер Сіті" (13 очок) піднявся на другу сходинку в АПЛ. "Челсі" з такою ж кількістю очок посідає третє місце.

У наступному турі АПЛ команда Хосепа Гвардіоли зіграє з "Ліверпулем", а "Челсі" зустрінеться з "Саутгемптоном". Перед цим клуби проведуть матчі групового етапу Ліги чемпіонів - "городяни" зустрінуться з ПСЖ, а "сині" протистоятимуть "Ювентусу".

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