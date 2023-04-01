Впоралися і без Голанда: "Манчестер Сіті" розбив "Ліверпуль" у гонитві за "Арсеналом" (відео)

"Манчестер Сіті" на власному стадіоні розгромив "Ліверпуль" у центральному матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 4:1 .

Команда Юргена Клоппа вийшла вперед на 17-й хвилині зусиллями Мохамеда Салаха. Проте через десять хвилин "городяни" відігралися – Хуліан Альварес замкнув простріл Джека Гріліша.

На початку другого тайму підопічні Хосепа Гвардіоли зуміли забити ще два м'ячі – відзначилися Кевін Де Брейне та Ілкай Гюндоган.

Крапку в цій зустрічі на 74-й хвилині поставив Гріліш, вразивши ворота Аліссона після передачі Де Брейне.

Зазначимо, що найкращий бомбардир поточного сезону АПЛ Ерлінг Голанд не потрапив до заявки "городян" на цей поєдинок через пошкодження.

Огляд матчу

"Манчестер Сіті" (64 очки) посідає друге місце в АПЛ, відстаючи від "Арсенала" українця Олександра Зінченка на п'ять балів. "Ліверпуль" (42 пункти) перебуває на шостій позиції.

У наступному турі "небесно-блакитні" 8 квітня на виїзді зіграють із "Саутгемптоном". Команда Клоппа 4 квітня в гостях проведе перенесений поєдинок 8-го туру з "Челсі".

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