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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Впоралися без Роналду: Португалія перемогла Данію в результативному матчі Ліги націй

Команда Жорже Жезуша очолює свою групу Ліги націй, продовжуючи йти без очкових втрат.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна Португалії

Збірна Португалії / © Associated Press

Збірна Португалії на виїзді перемогла Данію в матчі третього туру групи 4 дивізіону А Ліги націй-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Паркен" у Копенгагені завершився з рахунком 2:4.

Вже на 13-й хвилині зустрічі португальці відкрили рахунок — Жуан Канселу забив з передачі Гонсалу Рамуша.

На 23-й хвилині данці відігралися зусиллями Міккеля Дамсгора. Але вже за дві хвилини Гонсалу Рамуш своїм голом повернув гостям перевагу.

На початку другого тайму Расмус Гойлунд відновив паритет у грі. Проте на 67-й хвилині команда Жорже Жезуша знову вийшла вперед — відзначився Вітінья.

Наприкінці зустрічі португальці остаточно зняли питання щодо переможця — на 87-й хвилині влучного удару завдав Жоау Феліш.

Цікаво, що поєдинок розсудила українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним.

Зазначимо, що перед матчем з данцями розташування збірної Португалії зі скандалом залишив легендарний форвард Кріштіану Роналду. У ЗМІ з'явилася інформація, що 41-річний бомбардир вирішив завершити кар'єру в національній команді.

В іншому матчі 3-го туру цього квартету Уельс вдома обіграв Норвегію (2:1).

Після трьох турів Португалія з 9 очками очолює цю групу. Данія, Норвегія та Уельс мають у своєму активі по 3 бали.

У наступному турі Португалія прийматиме Норвегію, а Данія в гостях зіграє проти Уельсу. Обидва поєдинки відбудуться 4 жовтня.

Раніше повідомлялося, що португальська федерація футболу зробила офіційну заяву після скандалу з Роналду.

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