Впорався за хвилину: українець яскраво нокаутував суперника на турнірі з кікбоксингу (відео)

Український кікбоксер Роман Крикля здобув видовищну перемогу на турнірі ONE Championship у Сингапурі.

30-річний український спортсмен в рамках півфіналу гран-прі у хевівейті виявився сильнішим за бразильця Гуто Іносенте.

Крикля, якому належить пояс ONE Championship у напівважкій вазі, зумів достроково завершити бій на свою користь ще в стартовому раунді.

Уже на першій хвилині поєдинку Роман серією потужних ударів змусив свого опонента побувати на канвасі. Бразилець піднявся і продовжив бій, але дуже швидко Крикля продовжив побиття суперника біля сітки. Рефері втрутився і зупинив поєдинок.

Roman Kryklia punches his ticket to the ONE Heavyweight Kickboxing World Grand Prix final #ONE161 | #ONEChampionship

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Watch live https://t.co/8MeKhRMtjy pic.twitter.com/RNYklMIlyL — ONE Championship (@ONEChampionship) September 29, 2022

У фіналі український боєць зустрінеться з іранцем Іраджею Азізпуром, який в іншому півфіналі гран-прі переміг Бруно Чавеса із Бразилії. Фінал між Криклею та Азізпуром відбудеться на одному з наступних турнірів промоушену ONE Championship.

Додамо, що на професійному рингу Крикля виступає від 2011 року. У різні роки він ставав чемпіоном за версією Kunlun Fight, K-1, FEA WORLD GP, а титул One Championship завоював у листопаді 2019 року, нокаутувавши марокканця Таріка Хабеза в другому раунді.

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