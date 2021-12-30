Впораються без Луческу: "Динамо" Бухарест відмовилося від гравців чемпіона України

Бухарестську команду буде укомплектовано лише легіонерами з паспортами ЄС.

Бухарестське "Динамо" вирішило відмовитися від оренди футболістів київського "Динамо", послуги яких запропонував головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу.

Адміністратор клубу Юліу Муреган повідомив, що бухарестську команду буде укомплектовано лише румунськими футболістами та гравцями з паспортами ЄС.

"Ми з низки причин не можемо брати гравців із тих країн, які не входять до ЄС. Вони набагато дорожчі і процедура набагато складніша. Динамо потребує готових футболістів. Ми братимемо гравців з Румунії і тих, хто має паспорт громадянина ЄС", - цитує Мурегана GSP.ro.

Бухарестське "Динамо" посідає 15-те місце у чемпіонаті Румунії.

"Динамо" Київ вирушило на зимову паузу на другому місці турнірної таблиці УПЛ.

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