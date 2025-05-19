ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
1 хв

Вписав своє ім'я до історії УПЛ: Шовковський повторив чемпіонське досягнення легенд "Динамо"

Олександр Шовковський став третім в історії, хто виграв чемпіонат України як гравець і як тренер.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Шовковський

Олександр Шовковський / © ФК Динамо Київ

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський установив вагоме досягнення після перемоги в українській Прем'єр-лізі (УПЛ) сезону-2024/25.

50-річний фахівець став третім в історії чемпіонату України з футболу, кому вдалося виграти титул у ролі гравця та тренера.

Таким чином, Шовковський повторив досягнення інших легенд "Динамо" – Анатолія Дем'яненка та Сергія Реброва, які також здобували "золото" УПЛ в різному статусі.

Шовковський як гравець 14 разів перемагав з "біло-синіми" у чемпіонаті України і тепер має у своєму активі один тренерський титул на чолі столичного клубу.

Першим таке досягення встановив Дем'яненко, який під завісу ігрової кар'єри повернувся до "Динамо" та виграв чемпіонат України у сезоні-1992/93. Пізніше Анатолій очолив киян і здобув "золото" УПЛ у кампанії-2006/07.

Унікальне на той момент досягення Дем'яненка зумів повторити Ребров, який у ролі футболіста дев'ять разів перемагав з киянами в УПЛ. На посаді керманича "біло-синіх" він здобув два титули чемпіона України (2014/15, 2015/16).

Нагадаємо, "Динамо" виграло чемпіонат України 17-й раз в історії та вперше від сезону-2020/21. Київський клуб оновив рекорд за здобутими титулами УПЛ.

Крім того, "Динамо" зрівнялося з донецьким "Шахтарем" за кількістю виграних трофеїв у внутрішніх турнірах в історії незалежної України.

Раніше повідомлялося, що Андрій Ярмоленко побив рекорд Реброва за голами за "Динамо" в УПЛ.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie