Вписав своє ім'я до історії УПЛ: Шовковський повторив чемпіонське досягнення легенд "Динамо"

Олександр Шовковський / © ФК Динамо Київ

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Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський установив вагоме досягнення після перемоги в українській Прем'єр-лізі (УПЛ) сезону-2024/25.

50-річний фахівець став третім в історії чемпіонату України з футболу, кому вдалося виграти титул у ролі гравця та тренера.

Таким чином, Шовковський повторив досягнення інших легенд "Динамо" – Анатолія Дем'яненка та Сергія Реброва, які також здобували "золото" УПЛ в різному статусі.

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Шовковський як гравець 14 разів перемагав з "біло-синіми" у чемпіонаті України і тепер має у своєму активі один тренерський титул на чолі столичного клубу.

Першим таке досягення встановив Дем'яненко, який під завісу ігрової кар'єри повернувся до "Динамо" та виграв чемпіонат України у сезоні-1992/93. Пізніше Анатолій очолив киян і здобув "золото" УПЛ у кампанії-2006/07.

Унікальне на той момент досягення Дем'яненка зумів повторити Ребров, який у ролі футболіста дев'ять разів перемагав з киянами в УПЛ. На посаді керманича "біло-синіх" він здобув два титули чемпіона України (2014/15, 2015/16).

Нагадаємо, "Динамо" виграло чемпіонат України 17-й раз в історії та вперше від сезону-2020/21. Київський клуб оновив рекорд за здобутими титулами УПЛ.

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Крім того, "Динамо" зрівнялося з донецьким "Шахтарем" за кількістю виграних трофеїв у внутрішніх турнірах в історії незалежної України.

Раніше повідомлялося, що Андрій Ярмоленко побив рекорд Реброва за голами за "Динамо" в УПЛ.