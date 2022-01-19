Вражений прогресом: тренер "Манчестер Юнайтед" зацікавлений у підписанні українського футболіста

Німецький фахівець звернув увагу на Макса Кілмана, який минулого року отримав український паспорт.

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангнік зустрівся з керівництвом "червоних дияволів", щоб обговорити питання посилення складу та поліпшення гри команди.

За інформацією журналіста 90min Грема Бейлі, німецький спеціаліст уже вивчив здібності своїх футболістів та окреслив список потенційних новачків "манкуніанців".

У ньому знайшлося місце для українського захисника "Вулвергемптона" Макса Кілмана. Зазначається, що Рангнік вражений прогресом 24-річного центрального оборонця і хоче бачити його у себе в команді.

Ще одним футболіст, на якого "поклав око" коуч МЮ, є півзахисник німецького "Лейпцига" Амаду Айдара.

Додамо, що лише в травні 2021 року Кілман отримав українське громадянство. Макс поки не може виступати за збірну України. Таке рішення ФІФА ухвалила у зв'язку з тим, що футболіст виступав за збірну Англії з футзалу.

Кілман виступає за "Вулвергемптон" від 2018 року. Цього сезону на його рахунку 22 матчі за "вовків" у всіх турнірах та один забитий м'яч.

"Манчестер Юнайтед" (32 бали) наразі посідає сьоме місце в АПЛ, а "Вулвергемптон" йде слідом, маючи на одне очко менше.

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