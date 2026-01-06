- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 161
- Час на прочитання
- 1 хв
Врятував дівчину з пожежі: 19-річний футболіст дістав тяжкі опіки
Тахіріс Дос Сантос постраждав у трагічній пожежі, що сталася на курорті Кран-Монтана.
19-річний футболіст другої команди французького "Меца" Тахіріс Дос Сантос серйозно постраждав під час пожежі, яка сталася на курорті Кран-Монтана.
Як повідомляє BFMTV, спочатку Дос Сантосу вдалося вибратися з будівлі, що горіла, але він повернувся за своєю дівчиною, внаслідок чого дістав опіки приблизно 30% поверхні тіла.
Наразі стан молодого гравця оцінюється як важкий, але стабільний.
Він перебуває при свідомості та дихає самостійно, що лікарі вважають позитивним знаком. Наразі Дос Сантос проходить лікування у спеціалізованому опіковому центрі в Штутгарті. Його дівчина також госпіталізована.
Тахіріс є вихованцем "Меца", де проводить усю професійну кар'єру. Цього сезону він зіграв 10 матчів за другу команду, віддавши один асист.
Пожежа в Кран-Монтані забрала життя близько 40 людей, понад 100 осіб дістали поранення.
Раніше повідомлялося, що "Челсі" оголосив про призначення нового головного тренера.