Врятував дівчину з пожежі: 19-річний футболіст дістав тяжкі опіки

Тахіріс Дос Сантос / instagram.com/tahirys3

19-річний футболіст другої команди французького "Меца" Тахіріс Дос Сантос серйозно постраждав під час пожежі, яка сталася на курорті Кран-Монтана.

Як повідомляє BFMTV, спочатку Дос Сантосу вдалося вибратися з будівлі, що горіла, але він повернувся за своєю дівчиною, внаслідок чого дістав опіки приблизно 30% поверхні тіла.

Наразі стан молодого гравця оцінюється як важкий, але стабільний.

Він перебуває при свідомості та дихає самостійно, що лікарі вважають позитивним знаком. Наразі Дос Сантос проходить лікування у спеціалізованому опіковому центрі в Штутгарті. Його дівчина також госпіталізована.

Тахіріс є вихованцем "Меца", де проводить усю професійну кар'єру. Цього сезону він зіграв 10 матчів за другу команду, віддавши один асист.

Пожежа в Кран-Монтані забрала життя близько 40 людей, понад 100 осіб дістали поранення.

