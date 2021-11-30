Врізався в дерево: французький лижник потрапив до лікарні з діркою в нозі (фото)

Врізався в дерево: французький лижник потрапив до лікарні з діркою в нозі (фото)

Спортсмен помилився при спуску з траси та вилетів за її межі.

Французький гірськолижник Адрієн Тео отримав дірку в нозі після падіння в ході підготовки до змагань із супергігантського слалому в штаті Колорадо в США.

Про це повідомляє The Sun.

За словами Тео, він помилився під час спуску з траси і вилетів за її межі, де врізався у дерево. Спортсмен отримав перелом великої гомілкової кістки, пошкодження руки з розривом трицепса. Крім того, гілка дерева проткнула йому ногу, внаслідок чого у його стегні утворилася так звана діра. Гірськолижник потрапив до лікарні, його двічі прооперували.

"Мені дуже пощастило, враховуючи обставини, нічого життєво важливого зачеплено не було, а це найголовніше", - цитує спортсмена видання.

Тео – бронзовий призер чемпіонату світу-2015, учасник Олімпійських ігор у Ванкувері та Сочі, а також переможець трьох етапів Кубка світу.

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