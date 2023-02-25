Врятувалися наприкінці матчу: "Реал" у більшості ледь не програв "Атлетіко" в Ла Лізі (відео)

"Вершкові" та "матрацники" не визначили сильнішого в мадридському дербі.

"Реал" та "Атлетіко" зіграли внічию у центральному поєдинку 23-го туру іспанської Ла Ліги. Мадридське дербі на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" закінчилося з рахунком 1:1 .

Команди довго не могли забити одна одній. На 64-й хвилині підопічні Дієго Сімеоне залишилися в меншості – пряму червону картку заробив Анхель Корреа.

Однак замість того, щоб скористатися чисельною перевагою, "Королівський клуб" пропустив – на 78-й хвилині рахунок відкрив Хосе Хіменес.

Команда Карло Анчелотті змогла врятуватися від поразки завдяки голу на 85-й хвилині 18-річного вихованця "вершкових" Альваро Родрігеса, для якого цей забитий м'яч став дебютним у Примері.

Зазначимо, що український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів поєдинок на лавці для запасних.

Огляд матчу

"Реал" (52 бали) залишився на другому місці в Ла Лізі. Відставання "бланкос" від лідера чемпіонату – "Барселони" – становить сім очок, але "синьо-гранатові" мають матч у запасі. "Атлетіко" (42 пункти) посідає четверту сходинку.

У наступному турі підопічні Анчелотті 5 березня на виїзді зіграють з "Бетісом". Днем раніше "Атлетіко" прийме "Севілью".

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