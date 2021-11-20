"Врятуватися від вильоту - немов виграти Лігу чемпіонів": що сказав Шевченко перед дебютною грою на чолі "Дженоа"

Андрій заявив, що дуже поважає тренера суперників Жозе Моурінью.

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко виступив на пресконференції напередодні матчу 13-го туру Серії А проти "Роми" . Поєдинок стане дебютним для українського фахівця на чолі італійського клубу.

"Я усміхаюся, бо в Генуї сонячно. Треба бути оптимістами, хоча у нас дуже багато травмованих. Гадаю, що одна з причин такої кількості травм - якість полів на базі. Я вже говорив про це з керівництвом, до Різдва будуть проведені роботи. Врятуватися від вильоту - для нас як скудетто? Ні, як перемога к Лізі чемпіонів.

Завтра не факт, що ми побачимо мою ідею футболу. Я повинен адаптуватися до гравців, що маю. Тому завтра використовуватимемо систему гри, яка їм зручніша. Дуже не вистачатиме Крішито - він сильний гравець і лідер команди. Пандєв - фантастичний. Побачимо, чи зіграє він завтра. Сподіваюся, нам допоможе ентузіазм вболівальників. Нам потрібен 12-й гравець. Впевнений, що ми зіграємо добре", - цитує Шевченка Telegram-канал Гранде Шева.

Також 45-річний українець відзначив силу майбутнього суперника та сказав, що з великою повагою ставиться до коуча римлян Жозе Моурінью, під керівництвом якого Шеві не вдалося заграти в лондонському "Челсі".

"Рома" - дуже сильна команда, незважаючи на останні результати. Вони небезпечні під час стандартів, створюють багато моментів Я дуже поважаю Моурінью як тренера і людину, щоб там не писали. Я мало грав у нього в "Челсі", бо часто був травмований. Він був чесний зі мною - грали ті, хто перебував у кращій формі", - зізнався Шевченко.

Поєдинок "Дженоа" - "Рома" відбудеться в неділю, 21 листопада. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Наразі "грифони" посідають 17-те місце в Серії А на межі зони вильоту. Команда з Генуї провалила старт сезону, набравши лише 9 очок у перших 12 турах.

"Рома" розташувалася на 6-й сходинці, маючи 19 балів у своєму активі.

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Андрій Шевченко став головним тренером "Дженоа": подробиці

7 листопада Шевченко очолив "Дженоа" , підписавши контракт до 30 червня 2024 року. Для 45-річного українського спеціаліста це перший досвід клубної роботи. Раніше він тренував лише збірну Україну, з якою дійшов до чвертьфіналу Євро-2020.

, підписавши контракт до 30 червня 2024 року. Для 45-річного українського спеціаліста це перший досвід клубної роботи. Раніше він тренував лише збірну Україну, з якою дійшов до чвертьфіналу Євро-2020. "Дженоа" - найстаріший футбольний клуб країни і дев'ятиразовий чемпіон Італії. Проте останнє "скудетто" команда завоювала ще в 1924 році.

Раніше Шевченко провів перше тренування в "Дженоа", а також дав дебютну пресконференцію у ролі коуча "грифонів".

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