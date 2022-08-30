Врятував 19 разів: воротар "Боруссії" Менхенгладбах встановив приголомшливий рекорд Бундесліги, зупинивши лідера (відео)

Воротар "Боруссії" Менхенгладбах Янн Зоммер встановив новий історичний рекорд Бундесліги за числом сейвів, зроблених протягом одного матчу.

У суботу, 27 серпня, в рамках 4-го туру німецької Бундесліги мюнхенська "Баварія" приймала "Боруссію" Менхенгладбах. Матч завершився бойовою нічиєю (1:1).

Героєм матчу став воротар гостей Янн Зоммер, який не дозволив "Баварії" вирвати перемогу.

Протягом усього матчу він здійснив 19 сейвів, що стало абсолютним рекордом в історії матчів Бундесліги.

Найкращі моменти матчу "Баварія" - "Боруссія" Менхенгладбах:

Попередній рекорд - 14 відбитих ударів - належав воротарю "Герти" Александру Шволову. Його було встановлено в січні цього року в матчі з "Баварією".

"Баварія" вперше втратила очки у поточному розіграші Бундесліги, однак все ще утримує лідерство у турнірній таблиці (10 очків). "Боруссія" М має вісім балів та посідає шосте місце.

У наступному турі "Баварія" зіграє з найближчим переслідувачем - "Уніоном" Берлін. "Боруссія" М у домашньому матчі зустрінеться з "Майнцем".

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