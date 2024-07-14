Врятував гол Суареса: Уругвай у серії пенальті здолав Канаду і виграв "бронзу" Кубка Америки (відео)

У ніч проти 14 липня відбувся матч за третє місце на Кубку Америки-2024, в якому Уругвай обіграв Канаду.

Основний час поєдинку завершився з рахунком 2:2, а в серії пенальті сильнішими виявилися уругвайці – 4:3.

Рахунок у зустрічі вже на 8-й хвилині відкрив уругвайський півзахисник Родріго Бентанкур, якому асистував Себастьян Касерес.

На 22-й хвилині Канада відігралася – точним ударом відзначився Ісмаель Коне. Уже за хвилину Уругвай міг знову вийти вперед, але гол Факундо Пельїстрі після перегляду відеоповтору (VAR) було скасовано через офсайд. Таким чином, на перерву команди вирушили за нічийного рахунку.

У другому таймі тривалий час на табло зберігалася рівновага, але на 80-й хвилині Канада вирвалася в лідери – забив Джонатан Девід, який вийшов на заміну.

Однак втримати перемогу підопічні Джессі Марша не зуміли. У компенсований час, на 90+2-й хвилині, уругвайців від поразки врятував 37-річний Луїс Суарес, для якого цей гол став першим на турнірі.

Згідно з регламентом турніру, в разі нічиєї в основний час у матчі плейоф команди одразу переходять до серії пенальті. Там точнішими виявилися підопічні Марсело Б'єлси, які реалізували чотири з чотирьох своїх ударів – влучними були Федеріко Вальверде, Родріго Бентанкур, Джорджіан Де Арраскаета та Луїс Суарес.

Тоді як гравці Канади схибили двічі з п'ять спроб – свою команду підвели Ісмаель Коне та Альфонсо Девіс. Таким чином, саме Уругвай став володарем бронзових медалей Кубка Америка-2024.

Огляд матчу Канада – Уругвай

Зазначимо, що фінальний матч турніру між Аргентиною та Колумбією відбудеться в ніч проти 15 липня. Стартовий свисток пролунає о 03:00 за київським часом.

Нагадаємо, чинним володарем трофею є збірна Аргентини, яка у фіналі Кубка Америки-2021 здолала Бразилію (1:0).

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