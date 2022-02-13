Врятував команду від поразки: у чемпіонаті Мексики забили вражаючий гол бісиклетою (відео)

Форвард ударом через себе вирвав нічию на останніх секундах.

У суботу, 12 лютого, у рамках п'ятого туру елітного дивізіону чемпіонату Мексики з футболу "Пуебла" зіграла внічию з "Атласом" - 1:1 .

Рахунок у матчі був 0:0 до 85 хвилин, коли гості забили перший гол у зустрічі. Здавалося б, що шансів відігратися у "Пуебли" вже не було, але сталося чудо - форвард господарів Гільєрмо Мартінес вразив ворота суперника на 90+5 хвилині. Він прийняв передачу у штрафному майданчику і вирішив завдати ефектного удару через себе.

Найкращі моменти матчу "Пуебла" - "Атлас"

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