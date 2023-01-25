Врятував шикарний гол на 90-й хвилині: "Баварія" несподівано ледь не програла в Бундеслізі (відео)

"Баварія" зіграла внічию з "Кельном" у домашньому матчі 17-го туру німецької Бундесліги – 1:1 .

Гості вийшли вперед вже у дебюті зустрічі. На 4-й хвилині точним ударом відзначився півзахисник збірної Тунісу Еллі Скірі.

Незважаючи на шалену перевагу у володінні м'ячем (83% проти 17%) та за кількістю ударів (22 проти 2, у площину воріт – 7 проти 1), команда Юліана Нагельсмана дуже довго не могла забити.

"Козли" були близькими до сенсаційної перемоги, однак наприкінці поєдинку "Рекордмайстер" все ж врятувався від поразки. Фантастичного дальнього удару в "дев'ятку" на 90-й хвилині завдав Йозуа Кімміх.

Огляд матчу

Попри втрату очок, "Баварія" (36 балів) продовжує лідирувати в чемпіонаті Німеччини, випереджаючи "РБ Лейпциг" на чотири залікові пункти. "Кельн" з 21 очком піднявся на десяту позицію.

У наступному турі мюнхенці 28 січня приймуть "Айнтрахт", а "козли" наступного дня на виїзді зіграють проти "Шальке".

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