Врятував від нічиєї: Миколенка назвали найкращим гравцем своєї команди в дебютному матчі

Врятував від нічиєї: Миколенка назвали найкращим гравцем своєї команди в дебютному матчі

Українець вдало дебютував за ліверпульський клуб.

"Евертон" переміг "Халл Сіті" у виїзному матчі 1/32 фіналу Кубка Англії - 2:3 .

Український захисник Евертона Віталій Міколенко вийшов у стартовому складі та провів 120 хвилин на полі. За цей час гравець отримав жовту картку.

SofaScore оцінив гру українця у 7,4 бали. Це найкраща оцінка у Евертоні нарівні з Таунсендом.

Whoscored оцінив гру Миколенко на 7.67 бали. Це третя оцінка у таборі "ірисок" після Гомеша та Гордона.

Зазначимо, Віталій 72 рази торкнувся м'яча, віддав 26 точних передач (67%), виграв 4 з 9 єдиноборств, 2 рази був обіграний, завдав 1 удар по воротах та 2 рази сфолив.

На 33-й хвилині поєдинку Миколенко серйозно врятував свою команду. Після вкидання ауту та метушні у штрафному майданчику гравець команди господарів завдав удару в порожній кут воріт, але його заблокував український захисник, який врятував "ірисок" від неминучого гола.

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