Врятувався синьо-жовтим прапором: відео сутички російського провокатора з фанатами збірної України

Уболівальник поплатися за те, що прийшов на український сектор з російським прапором.
У Мережі з'явилося відео скандального інциденту з російським фанатом, який з триколором прийшов на матч 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція - Україна.
У ролику видно, що декілька українських уболівальників попросили провокатора зняти з себе прапор РФ, однак той відмовився це зробити. Після цього між фанатами почалася штовханина. У підсумку, росіянину розірвали футболку.
Могло для фана з триколором все завершитися і значно гірше, але йому на допомогу прийшов інший уболівальник збірної України. Він захистив товариша, накинувши на нього синьо-жовтий прапор України.
А вот и видео подоспело.— Ofnews (@okolofnews) June 30, 2021
Стоит отметить, что украинский приятель парня с российским флагом не кинул друга и вписался за него (в меру своих сил). pic.twitter.com/esxsn8Djje
Раніше ТСН Проспорт писав, що фанат вискочив на поле, щоб відсвяткувати зі збірною України історичний вихід у чвертьфінал Чемпіонату Європи.
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- У чвертьфіналі збірна України зіграє з Англією.
- Поєдинок Україна - Англія відбудеться у суботу, 3 липня, на "Стадіо Олімпіко" в Римі.