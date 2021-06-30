Врятувався синьо-жовтим прапором: відео сутички російського провокатора з фанатами збірної України

Уболівальник поплатися за те, що прийшов на український сектор з російським прапором.

У Мережі з'явилося відео скандального інциденту з російським фанатом, який з триколором прийшов на матч 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція - Україна.

Associated Press

У ролику видно, що декілька українських уболівальників попросили провокатора зняти з себе прапор РФ, однак той відмовився це зробити. Після цього між фанатами почалася штовханина. У підсумку, росіянину розірвали футболку.

Могло для фана з триколором все завершитися і значно гірше, але йому на допомогу прийшов інший уболівальник збірної України. Він захистив товариша, накинувши на нього синьо-жовтий прапор України.

А вот и видео подоспело.



Стоит отметить, что украинский приятель парня с российским флагом не кинул друга и вписался за него (в меру своих сил). pic.twitter.com/esxsn8Djje — Ofnews (@okolofnews) June 30, 2021

Раніше ТСН Проспорт писав, що фанат вискочив на поле, щоб відсвяткувати зі збірною України історичний вихід у чвертьфінал Чемпіонату Європи.

Дивіться також: Радощам немає меж: яскраві емоції гравців збірної України після тріумфу над шведами (фото, відео)

У чвертьфіналі збірна України зіграє з Англією.

Поєдинок Україна - Англія відбудеться у суботу, 3 липня, на "Стадіо Олімпіко" в Римі.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання