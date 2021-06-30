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Врятувався синьо-жовтим прапором: відео сутички російського провокатора з фанатами збірної України

Врятувався синьо-жовтим прапором: відео сутички російського провокатора з фанатами збірної України

facebook.com/UkrBall

Уболівальник поплатися за те, що прийшов на український сектор з російським прапором.

У Мережі з'явилося відео скандального інциденту з російським фанатом, який з триколором прийшов на матч 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція - Україна.

© Associated Press
Associated Press

У ролику видно, що декілька українських уболівальників попросили провокатора зняти з себе прапор РФ, однак той відмовився це зробити. Після цього між фанатами почалася штовханина. У підсумку, росіянину розірвали футболку.

Могло для фана з триколором все завершитися і значно гірше, але йому на допомогу прийшов інший уболівальник збірної України. Він захистив товариша, накинувши на нього синьо-жовтий прапор України.

Раніше ТСН Проспорт писав, що фанат вискочив на поле, щоб відсвяткувати зі збірною України історичний вихід у чвертьфінал Чемпіонату Європи.

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  • У чвертьфіналі збірна України зіграє з Англією.
  •  Поєдинок Україна - Англія відбудеться у суботу, 3 липня, на "Стадіо Олімпіко" в Римі. 