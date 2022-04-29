"Врятуй, Господи, Херсон від українських ракет": Верняєв викрив зрадника-гімнаста зі збірної України

Український гімнаст Максим Василенко потрапив у гучний скандал через свій пост в Instagram.

Олімпійський чемпіон 2016 року зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, який став на захист України від окупантів, викрив колишнього партнера зі збірної України Максима Василенка в проросійській позиції.

23-річний український гімнаст із Херсона, який до 2020 року виступав за національну збірну України на міжнародних турнірах, виявився прихильником "русского міра".

Максим Василенко опублікував скандальний пост у себе в Instagram-сторіз, написавши: "Врятуй, Господи, Херсон від українських ракет".

Верняєв з обуренням відреагував на заяву свого колеги. Олімпійський чемпіон зробив скріншот сторіз Василенка та поділився ним зі своїми підписниками в Instagram.

"Ось так людина, що виступала за збірну України, пише у себе у соціальних мережах. Нехай я буду поганим, але країна має знати своїх "героїв" у обличчя", - написав Верняєв.

Зазначимо, що Василенко вже видалив допис зі свого Instagram, проте уникнути ганьби за підтримку російських окупантів йому точно не вдасться.

instagram.com/verniaiev13

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