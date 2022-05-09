"Врятуйте Маріуполь": фанати чемпіона Хорватії потужним банером підтримали захисників "Азовсталі"

Уболівальники загребського "Динамо" продемонстрували солідарність з українськими воїнами, які захищають Маріуполь від російських загарбників.

Українські військові продовжують героїчно захищати Маріуполь, перебуваючи у блокаді на "Азовсталі". Свою підтримку захисникам України висловили уболівальники "Динамо" Загреб.

Під час матчу чемпіонату Хорватії проти "Осієка" фанати чинного чемпіона країни вивісили на трибунах банер зі словами "Save Mariupol!" ("Врятуйте Маріуполь").

Dinamo Zagreb Ultras sector this evening! ❤️‍



In solidarity with Ukraine sharing one of the most important messages of the current War with RU!



Save Mariupol!



Sign the petition to help save those remaining in Azovstal!https://t.co/UlDlJJa5Bj pic.twitter.com/cV7PU76n9u — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 8, 2022

Поєдинок у Загребі закінчився розгромною перемогою "Динамо" з рахунком 3:0. Зазначимо, що на 44-й хвилині у складі "Осієка" був вилучений українець Євген Чеберко.

Додамо, що нещодавно загребський клуб зіграв проти київського "Динамо" у благодійному матчі на підтримку України у війні з російськими окупантами. Зустріч завершилася внічию - 2:2.

Нагадаємо, колишній захисник київського "Динамо" Віталій Миколенко забив яскравий дебютний гол за англійський "Евертон".

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