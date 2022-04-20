"Врятуйте Маріуполь": львів'янин виграв "золото" на Іграх нескорених та підтримав полк "Азов"

Ігор Галушка присвятив перемогу своїм побратимам, яких російські війська оточили в Маріуполі.

Збірна України поповнила свою медальну скарбничку на Іграх нескорених, що відбуваються в нідерландській Гаазі. Володарем золотої нагороди у веслуванні на тренажерах став львів'янин Ігор Галушка.

Галушка - ветеран Національної гвардії України. Від 2014 до 2017 року він воював на Донбасі у складі окремого загону спеціального призначення "Азов".

На церемонію нагородження він вийшов із прапором України, на якому було написано "Save Mariupol" ("Врятуйте Маріуполь"), а також емблемою полку "Азов".

«Save Mariupol» - побачив сьогодні весь світ, коли Ігор Галушка піднявся на п‘єдестал за своєю золотою медаллю Invictus... Опубліковано Invictus Games: Team Ukraine Середа, 20 квітня 2022 р.

За словами спортсмена, саме героїчна боротьба його побратимів проти російських окупантів у Маріуполі, мотивувала його на успішний виступ у Гаазі.

"Мої побратими зараз воюють в Маріуполі в оточенні, без достатньої кількості провізії та боєприпасів. Вони захищають українську землю там, і саме завдяки їхній мужності та силі я можу боротися тут! Вони дають мені силу!" - сказав Галушка.

Зазначимо, що медаль Галушки стала другою для України у веслуванні. Раніше сьогодні "срібло" завоював Віктор Легкодух, який встановив особистий рекорд - 807 метрів за 4 хвилини

Віктор Легкодух здобув срібло у греблі на тренажері на 4 хвилини у своїй категорії Маємо рекорд: з результатом у 807... Опубліковано Invictus Games: Team Ukraine Середа, 20 квітня 2022 р.

Раніше повідомлялося, що донька взятої в полон військами РФ української волонтерки Юлії Паєвської "Тайри" завоювала медаль на Іграх нескорених.

Invictus Games - міжнародні мультидисциплінарні змагання колишніх та чинних військовослужбовців, поранених або інвалідів на службі. Українська команда утретє бере участь в Іграх нескорених.

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