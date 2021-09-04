"Все було ОК": зірка українського спорту зізналася, що займалася сексом на Олімпіаді в Токіо

"Все було ОК": зірка українського спорту зізналася, що займалася сексом на Олімпіаді в Токіо

Несподівана заява титулованої атлетки.

Зіркова українська фехтувальниця Ольга Харлан зізналася, що вона займалася сексом під час Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

"Секс на Олімпіаді? Був. У мене там хлопець був. Ми ж повинні були зачекинуться. Ліжка там нормально все витримували. Все було ОК. Коли він був? Не перед змаганнями... Після. Тому у мене і немає медалі", - сказала Ольга.

До Олімпіади-2020 у Токіо Харлан підійшла в ролі лідера світового рейтингу і головної фаворитки на "золото" у змаганнях шаблісток. Однак українка сенсаційно програла вже в першому раунді і завершила виступи у столиці Японії.

Пізніше Ольга повідомила, що бере паузу у спортивній кар'єрі.

Харлан - багаторазова чемпіонка світу та Європи. На рахунку Ольги чотири олімпійські медалі Пекіна-2008 ("золото"), Лондона-2012 ("бронза") і Ріо-де-Жанейро 2016 ("бронза" і "срібло").

Харлан зустрічається з італійським фехтувальником Луїджі Самеле. На Олімпіаді в Токіо він завоював дві срібні медалі (в особистій та командній першості).

В олімпійському селищі Токіо спортсмени спали на ліжках з картону, які прозвали "антисекс-ліжками", оскільки вони начебто здатні витримати вагу лише однієї людини. Спортсмени масово взялися перевіряти цю теорію, серед інших картонне ліжко випробували ірландський гімнаст та члени олімпійської збірної Ізраїлю.

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