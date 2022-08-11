Все через участь у шоу дружини Пєскова: відому фігуристку збираються позбавити громадянства Литви

Литовська фігуристка Маргарити Дроб'язко планує виступити у шоу Тетяни Навки у Сочі, яке анонсоване на серпень і вересень 2022 року. За це в неї вже відібрали державні нагороди і хочуть позбавити громадянства Литви.

Литовських фігуристів Маргариту Дроб’язко та Повіласа Ванагаса, які братимуть участь у льодовому шоу Тетяни Навки - дружини Дмитра Пєскова, позбавили державних нагород.

Таке рішення ухвалив президент Литви Гітанас Науседа.

"Я підписав указ, яким виключив Маргариту Дроб'язко та Повіласа Ванагаса зі списку нагороджених орденом Великого князя Литовського Гедиміна 5-го ступеня. Я не сумніваюся, що ці фігуристи були чудовими спортсменами, але вони стерли своїм цинічним вчинком заслуги перед Литовською державою, за які їх оцінили ще 2000 року, участю в комерційному шоу в Сочі в той час, коли в охопленій війною Україні проливається кров безневинних людей. У кращому випадку – це політична куряча сліпота, у гіршому – плювок на пам'ять про вбитих немовлят, дітей, жінок і старих.

Маргарита Дроб’язко 1993 року здобула громадянство Литовської Республіки за винятком. Це має вигляд жалюгідного фарсу, враховуючи нинішній контекст. Закон не передбачає реверсу – процедури позбавлення громадянства за очорнення імені Литви, а отже ми маємо ініціювати зміни у правових актах. Демократія повинна вміти захищатися, інакше це вже не демократія", – написав Гітанас Науседа у своєму Facebook.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив про можливість позбавлення Дроб’язко громадянства Литви.

"Я б обговорив це і, мабуть, погодився. Я вважаю, що це зрада всього того, проти чого бореться народ України, проти чого виступає Литва, Європейський Союз, усі наші партнери – це зрада всіх тих дій. Я думаю, що це слід було оцінити, перш ніж робити ці кроки. Я не можу це жодним чином виправдовувати або плутати танець з політикою чи з війною", - цитує міністра LRT.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський позбавив президентської стипендії олімпійського чемпіона Віктора Петренка через його виступ на території країни-окупантки.

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