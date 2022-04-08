"Все, чого торкається "рускій мір", перетворюється на гівно": Беленюк показав зруйнований борцівський зал в Ірпені

"Все, чого торкається "рускій мір", перетворюється на гівно": Беленюк показав зруйнований борцівський зал в Ірпені

Український борець "запрошує" російських колег потренуватися в руїнах, які спричинила їхня загарбницька армія.

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 з греко-римської боротьби, народний депутат України Жан Беленюк поділився зі своїми підписниками в Instagram кадрами, на яких зображений розбомблений російськими окупантами борцівський зал в Ірпені.

"Все, чого торкається "рускій мір", перетворюється на гівно. Борцям з Росії та Білорусі полум'яний привіт. Приїжджайте на збори, зал для вас є, ваші ж підготували", - написав Жан.

Раніше повідомлялося, що Беленюк емоційно висловився про російські ЗМП (засоби масової пропаганди - прим.), які всіляко підтримують розв'язану президентом країни-агресорки Володимиром Путіним війну в Україні.

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