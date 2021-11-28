Все далі від єврокубків: "Металіст 1925" зазнав четвертої поразки поспіль в УПЛ

Все далі від єврокубків: "Металіст 1925" зазнав четвертої поразки поспіль в УПЛ

"Рух" обіграв харківську команду завдяки двом голам.

"Металіст 1925" на виїзді поступився "Руху" в матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок на "Арені Львів" завершився перемогою господарів - 2:0 .

У компенсований до першого тайму час Андрій Борячук вивів львівську команду вперед, а на 70-й хвилині Юрій Климчук зміцнив перевагу господарів.

Більше голів у цьому матчі уболівальники не побачили. Зазначимо, що "Металіст 1925" програв четвертий поєдинок поспіль в УПЛ. Раніше харків'яни поступилися "Зорі" (1:6), "Олександрії" (0:2) та "Вересу" (0:2).

"Металіст 1925" (19 очок) залишився на 9-му місці в УПЛ. Команда Леоніда Кучука посідає 10-ту сходинку з 16 балами у своєму активі.

У наступному турі УПЛ харківський клуб 4 грудня прийме "Колос", а львів'яни у той же день вдома зіграють з "Ворсклою".

Читайте також:

"Шахтар" обіграв аутсайдера УПЛ та не дозволив "Динамо" відірватися в чемпіонських перегонах

Феєрія Довбика і Гуцуляка: "Дніпро-1" розірвав "Ворсклу" з найшвидшим голом сезону в УПЛ (відео)

"Динамо" в непростому матчі здолало "Минай" після вильоту з Ліги чемпіонів