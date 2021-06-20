"Все гарячіше і гарячіше": сексапільна наречена Роналду засвітила шикарну фігуру в купальнику

Обраниця відомого гравця поділилася ефектним кадром.
Джорджина Родрігес, наречена португальської зірки футболу Кріштіану Роналду, продемонструвала чудову фігуру у стильному купальнику.
Дівчина опублікувала в Instagram кадр, на якому вона позувала перед камерою у вбранні від італійського виробника пляжного одягу effek.
Шанувальники оцінили фото захопленими коментарями, також знімок зібрав більш ніж півтора мільйона лайків. "Все гарячіше і гарячіше", - написала одна з користувачок.
Роналду і Джорджина виховують чотирьох дітей.
- Старший син Кріштіану-молодший народився у 2010 році. ЗМІ писали, що його народила сурогатна мати, також повідомлялося, що мама хлопчика померла. Але достовірної інформації щодо його мами немає.
- Влітку 2017-го у футболіста народилася двійня - Єва і Маттео, від сурогатної матері.
- А восени 2017 року Джорджина народила їхню спільну доньку Алану Мартіну.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, наречена Роналду в ефектному вбранні позувала на даху нового готелю Кріштіану.