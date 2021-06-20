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"Все гарячіше і гарячіше": сексапільна наречена Роналду засвітила шикарну фігуру в купальнику

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"Все гарячіше і гарячіше": сексапільна наречена Роналду засвітила шикарну фігуру в купальнику

instagram.com/georginagio

Обраниця відомого гравця поділилася ефектним кадром.

Джорджина Родрігес, наречена португальської зірки футболу Кріштіану Роналду, продемонструвала чудову фігуру у стильному купальнику.

Дівчина опублікувала в Instagram кадр, на якому вона позувала перед камерою у вбранні від італійського виробника пляжного одягу effek.

© instagram.com/georginagio
instagram.com/georginagio

Шанувальники оцінили фото захопленими коментарями, також знімок зібрав більш ніж півтора мільйона лайків. "Все гарячіше і гарячіше", - написала одна з користувачок.

Роналду і Джорджина виховують чотирьох дітей.

  • Старший син Кріштіану-молодший народився у 2010 році. ЗМІ писали, що його народила сурогатна мати, також повідомлялося, що мама хлопчика померла. Але достовірної інформації щодо його мами немає.
  • Влітку 2017-го у футболіста народилася двійня - Єва і Маттео, від сурогатної матері.
  • А восени 2017 року Джорджина народила їхню спільну доньку Алану Мартіну.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, наречена Роналду в ефектному вбранні позувала на даху нового готелю Кріштіану.