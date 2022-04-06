"Все, що я можу сказати російською - ідіть на**й": дружина Зінченка люто звернулася до громадян РФ

Вона переконана, що намагатися достукатися до російського народу немає жодного сенсу.

Відома спортивна журналістка та дружина захисника збірної України та "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка Влада Седан надзвичайно емоційно звернулася до росіян, чия армія продовжує вбивати українців за наказом свого президента Володимира Путіна.

Влада послала громадян країни-агресорки в напрямку "російського військового корабля". Журналістка зазначила, що тепер принципово спілкується українською мовою та змирилася з тим, що намагання достукатися до росіян є марними.

"Ви просите провести інтерв'ю російською мовою, щоб нас почули росіяни. Мені не складно спілкуватися російською, але вже минуло понад сорок днів війни й все, що я можу сказати цією мовою, щоб мене почуло якомога більше росіян: "Ідіть на**й". Просити вибачення за ці слова я не буду. Це все.

Тепер я хочу перейти на українську мову. Я вважаю, що після стількох днів війни продовжувати достукуватись до російського народу немає жодного сенсу. Краще піду і тричі головою об стіну вдарюся, користі буде більше. Щонайменше, кровотік у голові покращає. На жаль, там нема до кого стукатися. Може, перед ними на коліна встати? Робити цього не буду, далі спілкуватимуся українською мовою.

Нам не має бути соромно. Єдине, перед ким мені може бути соромно за свою нецензурну лексику - це перед моїми батьками та чоловіком, але вони чудово розуміють ситуацію та питань до мене жодних не буде. Дочка моя, яка колись виросте і побачить це відео та запитає, чому я не підбирала слова та була такою емоційною, то я покажу їй фотографії з Ірпеня, Бучі та всіх інших гарячих точок України. Покажу, що зробила ця нечисть із нашим народом. Думаю, вона теж не матиме запитань, чому її мати свого часу не підбирала слова", - сказала Влада в інтерв'ю Денисов Time.

Раніше повідомлялося, що сам Олександр Зінченко записав звернення до світової спільноти, в якому емоційно закликав зупинити війну в Україні.

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